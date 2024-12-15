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Турция умоляет США освободить её от санкций против Газпромбанка

0:45
Экономика

Турция обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций против Газпромбанка.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

Заявка на снятие санкций уже подана, и теперь власти США изучают этот запрос, сообщает газета Hurriyet, ссылаясь на свои источники.

"Американцы заявили, что им известно об этих заявках, что они в курсе вопроса и что они проводят соответствующую работу по их изучению", — говорится в публикации.

Важным моментом является тот факт, что в ноябре прошлого года Министерство финансов США ввело новые санкции, в том числе против Газпромбанка. Это ограничение повлияло на расчёты за российский газ, затруднив транзакции для таких стран, как Венгрия и Словакия.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).

Газпро̀мба́нк — один из крупнейших универсальных банков России. Занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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