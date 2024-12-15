Названа истинная причина подорожания кофе

Рост цен на кофе объясняется мировыми тенденциями потребления, утверждает Сергей Юшин, директор по поставкам компании "МилФудс", которая является владельцем кофейного бренда Poetti.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кофе

Юшин отметил, что в последние годы спрос на кофе значительно превышал его производство, что оказало серьёзное влияние на формирование цен, пишет РИА "Новости".

Ссылаясь на статистику Министерства сельского хозяйства США, он указал на несколько факторов, способствующих снижению объёмов производства. Например, во Вьетнаме сбор урожая задерживается из-за неблагоприятных погодных условий.

В результате этих обстоятельств некоторые производители начали распродажу остатков старых контрактов по сниженным ценам для привлечения новых клиентов и увеличения объёмов продаж. В то же время другие компании начали повышать отпускные цены, предвидя дальнейший рост цен на сырьё.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



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