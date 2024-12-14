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Несмотря на санкции! На Западе признали стабильность российской экономики

0:51
Экономика

Ирландский журналист Чей Боуз поделился своим мнением относительно состояния российской экономики, несмотря на широкий спектр санкций, наложенных Западом.

Санкции
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Санкции

В своём сообщении в социальных сетях он подчеркнул, что несмотря на то, что на Россию направлены самые жёсткие санкции в мире, экономика страны показывает хорошую стабильность, несмотря на утверждения западных медиа о противоположном.

Журналист раскритиковал информацию, распространяемую, по его мнению, "оплаченными" западными СМИ, называя её ложной и манипулятивной.

В свою очередь, президент России Владимир Путин 14 декабря отметил, что санкции не оказали ожидаемого разрушительного воздействия на экономику страны, подчеркнув ее устойчивость и развитие, несмотря на внешнее давление.

Уточнения

Эконо́мика — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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