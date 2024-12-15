Как правительство планирует снизить потребление алкоголя

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России рассмотрит возможность введения запрета на скидки на алкогольную продукцию.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бокал коньяка

Соответствующее поручение дано Минздраву, Минсельхозу, Минфину и Рособрнадзору, которые должны подготовить предложения до середины апреля 2025 года. Инициатива обсуждается в рамках плана по снижению потребления алкоголя среди россиян до 2030 года.

Согласно документу, размещенному на официальном портале правовых актов, профильные ведомства обязаны изучить практику регулирования скидок и предложить свои решения. План Минздрава предполагает, что к 2030 году потребление спиртного на душу населения снизится до 7,8 литра в год. В 2023 году этот показатель составлял 8,44 литра на человека.

На фоне борьбы с алкоголизацией населения ранее предлагались и другие меры. Например, в октябре депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой ввести административную ответственность для родителей, чьи дети употребляют алкоголь. По его мнению, отсутствие родительского контроля часто становится причиной проблем с ранним употреблением спиртного среди подростков, передает Forbes.

Согласно данным ВЦИОМ, за последние 20 лет доля россиян, отказавшихся от употребления алкоголя, выросла почти в два раза: с 27% в 2004 году до 48% в 2024 году. Самым непьющим регионом страны остается Северо-Кавказский федеральный округ, где 71% жителей не употребляют алкоголь. В остальных регионах этот показатель колеблется в пределах 45-50%.

Уточнения

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).



Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления.





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