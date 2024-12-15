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Иностранные инвесторы возвращаются на российский рынок — кто и куда будет вкладываться

2:24
Экономика

Российский рынок в 2025 году ожидает притока иностранных инвестиций, поскольку "жадность побеждает", сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев на парламентских слушаниях в Госдуме.

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

По его словам, Минфин совместно с ЦБ разработали проект указа президента, который предоставит дополнительные гарантии новым инвесторам на российских биржах. Эта мера призвана расширить емкость отечественного финансового рынка.

Эксперты прогнозируют, что интерес к России проявят страны Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

По мнению Александра Шнейдермана из "Альфа-Форекс", инвесторов будут привлекать две ключевые группы отраслей. Первая — сферы, востребованные на внутреннем рынке, например, химическая промышленность и автопром. Вторая — экспортно-ориентированные отрасли, не подпадающие под санкции, такие как производство удобрений, продуктов питания и медицинских товаров.

Андрей Петров из "БКС Мир инвестиций" отметил, что основной интерес к российскому рынку могут проявить инвесторы из Китая, Индии и стран Ближнего Востока. Он подчеркнул, что в условиях текущей геополитической обстановки наиболее перспективными секторами остаются нефтегазовый комплекс, металлургия и финансовые инструменты с высокой доходностью. 

Депутат Госдумы Борис Гладких добавил, что укрепление позиций России в БРИКС, а также экономические проблемы ЕС и США могут привлечь европейских инвесторов. В качестве ключевых направлений для вложений он выделил добывающий и производственный сектора.

Научный сотрудник Президентской академии Кирилл Черновол считает, что особый интерес инвесторы проявят к стратегическим отраслям, включая энергетику, металлургию, транспорт и информационные технологии. Важным направлением также станут цифровые финансовые активы и золото, которое укрепляет свои позиции в международных расчетах.

Эксперты уверены, что успешная реализация стимулирующих мер, таких как налоговые льготы и инвестиционные гарантии, может привлечь миллиарды долларов в российский рынок уже в ближайшие годы, передают "Известия". 

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Бли́жний Восто́к — историческое название региона, расположенного большей частью в Западной (Передней) Азии и частично в Северной Африке, на границе с Южной и Восточной Европой.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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