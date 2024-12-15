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Выплата 13-й пенсии на день рождения невозможна — что мешает её реализации

1:31
Экономика

Идея о выплате 13-й пенсии на день рождения является нереализуемой.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Такое мнение выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, принятие подобного законопроекта в 2024 или 2025 году маловероятно, так как страховая пенсия имеет совершенно иную природу. Для её назначения необходимо соблюдение условий, включая наличие трудового стажа и индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Бессараб пояснила, что пенсионные выплаты формируются из страховых взносов, которые работающие граждане перечисляют через Социальный фонд России. Эти средства строго распределяются по параметрам пенсионного бюджета для выплат по старости, инвалидности, потере кормильца и социальным пенсиям.

Кроме того, парламентарий отметила, что у государства есть и другие обязательства по социальной поддержке граждан. Реализация идеи 13-й пенсии может нарушить баланс бюджета. В частности, средства также направляются на единое пособие для детей из малообеспеченных семей, материнский капитал, единовременные выплаты и другие формы социальной помощи, передает "Газета.ру".

Ранее в Госдуме также критически высказались по поводу инициативы о новогодних выплатах россиянам.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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