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США вводят санкции против NIS

1:55
Экономика

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Соединенные Штаты намерены в ближайшие дни ввести санкции против компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS).

Александр Вучич
Фото: flickr.com by Leon E. Panetta is licensed under Commons using Flickr upload bot
Александр Вучич

Эта компания на 50% принадлежит "Газпром нефти" и на 6,15% — "Газпрому". Вучич подчеркнул, что попытается провести переговоры с американской стороной, чтобы предотвратить негативные последствия.

"Вероятно, одна из самых тяжелых новостей в последние несколько лет. Нам подтверждена новость о том, что США через несколько дней вводят полные санкции против NIS из-за российской собственности", — заявил Вучич в эфире TV Informer.

Президент отметил, что подобные меры ожидались ещё год назад от Европейского союза, но санкции пришли со стороны США. По его словам, ситуация осложняется тем, что оператор Адриатического нефтепровода (JANAF) в Хорватии может остановить поставку сырья. Вучич добавил, что это решение — часть глобального противостояния с Россией и оно является геополитическим.

Напомним, что "Газпром нефть" стала владельцем 50% акций NIS после приватизации в 2008 году, а "Газпром" получил 6,15%. Также 29,87% компании принадлежит правительству Сербии, передает РИА Новости. 

В 2020 году на НПЗ в сербском Панчево был запущен проект "Глубокая переработка", который значительно увеличил производственные мощности компании. "Нефтяная индустрия Сербии" остаётся одной из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы, контролирует нефтеперерабатывающие заводы в Панчево и Нови-Саде, а также сеть АЗС на Балканах.

Уточнения

Се́рбия (серб. Ср̀бија / Srbija [sř̩bija], ), официально — Респу́блика Се́рбия (серб. Репу̀блика Ср̀бија / Republika Srbija [repǔblika sř̩bija], ) — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.

Алекса́ндр Ву́чич (серб. Александар Вучић / Aleksandar Vučić; род. 5 марта 1970, Белград) — сербский государственный и политический деятель.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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