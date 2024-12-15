Тарифы ЖКХ вырастут летом 2025 года

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Летом 2025 года в России ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 11,9%.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"В соответствии с принятым бюджетом, летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране", — заявил парламентарий.

Колунов подчеркнул, что избежать роста тарифов невозможно, поскольку это обусловлено текущей инфляцией. Он также отметил, что показатель 11,9% является усреднённым: в некоторых регионах рост будет выше, а в других — ниже. Всё зависит от решений региональных комитетов по тарифам, которые учитывают особенности инфраструктуры, степень износа жилищного фонда и коммунальных сетей, объемы потребления услуг, уровень энергоемкости и состояние оборудования.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.



Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



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