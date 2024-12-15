Летом 2025 года в России ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 11,9%.
Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"В соответствии с принятым бюджетом, летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране", — заявил парламентарий.
Колунов подчеркнул, что избежать роста тарифов невозможно, поскольку это обусловлено текущей инфляцией. Он также отметил, что показатель 11,9% является усреднённым: в некоторых регионах рост будет выше, а в других — ниже. Всё зависит от решений региональных комитетов по тарифам, которые учитывают особенности инфраструктуры, степень износа жилищного фонда и коммунальных сетей, объемы потребления услуг, уровень энергоемкости и состояние оборудования.
Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.