В США автопроизводителям разрешат не сообщать о ДТП с участием беспилотных авто

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Администрация Дональда Трампа планирует отменить положение, согласно которому автопроизводителям не нужно будет сообщать о ДТП с участием беспилотных авто.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info роботакси

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, в котором говорится, что требование отменяется в рамках усилий по сокращению так называемого "избыточного" сбора данных.

Альянс автомобильных инноваций поддерживает такие политические инициативы, которые якобы "способствуют инновациям и устраняют препятствия для безопасного тестирования и внедрения высокоавтоматизированных транспортных средств, а также оптимизируют законодательную и нормативную деятельность для поддержки глобального производственного процесса".

По данным информационного агентства, на долю Tesla пришлось более 88% сообщений о беспилотных автомобилях, попавших в ДТП со смертельным исходом. Разумеется, Илон Маск также может извлечь выгоду, если администрация Трампа примет данное положение.

Уточнения

Роботакси — такси, беспилотный автомобиль, который по стандартам SAE должен иметь 5-й или хотя бы 4-й (на этапе тестирования) уровень автоматизированности управления.



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