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Ипотечный кризис — Россия готовится к снижению на 40% в 2025 году

0:58
Экономика

В начале 2025 года в России ожидается значительное снижение объемов ипотечного кредитования на 30-40%.

Пустой кошелёк
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

Крупные финансовые учреждения предпринимают меры, которые усложняют доступ населения к ипотечным кредитам. л —

Некоторые банки уже анонсировали увеличение минимального первоначального взноса для рыночных ипотечных программ с 15-20% до 50,1% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Кроме того, выдача ипотеки на льготных условиях по упрощенной схеме или с дисконтом также становится ограниченной, как сообщил директор федерального комбината стеновых материалов "Винзер" Денис Жалнин. Он отметил, что финансовые учреждения начинают избегать траншевой ипотеки, которая ранее пользовалась популярностью, опасаясь несоответствия новым ипотечным стандартам.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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