Вино без границ — Грузия укрепляет свои позиции в России

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России наблюдается увеличение интереса к алкогольной продукции из Грузии и Белоруссии.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Several_Bordeaux_wines.jpg by Colin Вино

Об этом сообщил в интервью URA.RU Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей.

В 2023 году российское правительство увеличило импортные пошлины на вина из США, стран ЕС, Австралии и других недружественных государств. Это привело к росту цен на их продукцию для россиян и снижению спроса.

В данной ситуации выиграла Грузия, которая экспортирует свои товары в Россию без пошлин. Доля грузинского алкоголя на российских рынках за год увеличилась с 15% до 25%. Также в выигрыше находятся другие страны, проявляющие дружественное или нейтральное отношение к России.

По итогам 2024 года Италия занимает первое место по объёмам поставок импортных вин в Россию, обеспечивая 29% от общего импорта. На втором месте находится Грузия с долей 25%, затем следует Испания с 10%. Португалия и Франция имеют по 5%. Остальные поставщики, включая ЮАР, Израиль, Болгарию и Венгрию, в совокупности составляют 26%.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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