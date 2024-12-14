Брюссель требует от Лондона нового соглашения по рыболовству

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Брюссель собирается потребовать от Великобритании доступ к ее рыболовным водам, а также признание юрисдикции Европейского суда.

Фото: flickr.com by Alabama Extension, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ филе тилапии

Об этом сообщает газета Times, ссылаясь на предварительный план переговорной позиции ЕС.

"Ценой новой торговой сделки с Киром Стармером [британским министром — ред.], в частности, станет предоставление европейским рыбакам доступа в британские воды и признание юрисдикции Европейского суда", — передает издание.

Кроме того, Брюссель стремится добиться компромиссов в вопросах перемещения молодежи.

Указывается, что данная "жесткая" позиция будет представлена на следующей неделе на заседании Совета министров Европейского Союза. Переговоры по пересмотру текущей торговой сделки с Лондоном предполагается начать уже в следующем году.

Уточнения

Брюссе́ль (нидерл. Brussel [ˈbrʏsəl], фр. Bruxelles [bʁyˈsɛl]) — столица Бельгии и Брюссельского столичного региона.



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