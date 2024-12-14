Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Wildberries убирает аромасредства с полок: что не так с этими товарами
Мультиварка вне кухни: 4 нестандартных способа использования
Турецкие и азербайджанские яйца: чего ожидать от нового продукта
Педикюр зимой: полезные советы, как избежать проблем с ногтями
Почему эти сорта томатов любят огородники по всему миру
Основные правила украшения елки, о которых вы не знали
Лакомства, забирающие годы жизни вашего питомца
Как сохранить деревья под ледяным дождем: простые и эффективные меры
Как избежать нагара в двигателе и увеличить срок службы машины

Брюссель требует от Лондона нового соглашения по рыболовству

0:51
Экономика

Брюссель собирается потребовать от Великобритании доступ к ее рыболовным водам, а также признание юрисдикции Европейского суда.

филе тилапии
Фото: flickr.com by Alabama Extension, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
филе тилапии

Об этом сообщает газета Times, ссылаясь на предварительный план переговорной позиции ЕС.

"Ценой новой торговой сделки с Киром Стармером [британским министром — ред.], в частности, станет предоставление европейским рыбакам доступа в британские воды и признание юрисдикции Европейского суда", — передает издание.

Кроме того, Брюссель стремится добиться компромиссов в вопросах перемещения молодежи.

Указывается, что данная "жесткая" позиция будет представлена на следующей неделе на заседании Совета министров Европейского Союза. Переговоры по пересмотру текущей торговой сделки с Лондоном предполагается начать уже в следующем году.

Уточнения

Брюссе́ль (нидерл. Brussel [ˈbrʏsəl], фр. Bruxelles [bʁyˈsɛl]) — столица Бельгии и Брюссельского столичного региона.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Наука и техника
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб Аудио 
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета
Красота и стиль
Как правильно мыть голову после окрашивания, чтобы избежать вымывания цвета Аудио 
Популярное
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад

Российские учёные нашли гигантское месторождение нефти в Антарктиде. На Западе этому не обрадовались, говорится в материале итальянского издания Money.

Открытие огромного месторождения нефти в Антарктиде не обрадовало Запад
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Комбат батяня. Новый внедорожник на российском автомобильном рынке Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Последние материалы
Турецкие и азербайджанские яйца: чего ожидать от нового продукта
Педикюр зимой: полезные советы, как избежать проблем с ногтями
Почему эти сорта томатов любят огородники по всему миру
Основные правила украшения елки, о которых вы не знали
Лакомства, забирающие годы жизни вашего питомца
Как сохранить деревья под ледяным дождем: простые и эффективные меры
Как избежать нагара в двигателе и увеличить срок службы машины
Брюссель требует от Лондона нового соглашения по рыболовству
Новый климатический прогноз: что ждёт планету в 2060 году
Стало известно, почему на самом деле принц Гарри поспешно женился на Меган Маркл
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.