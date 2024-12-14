Илон Маск стал ещё богаче

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Состояние генерального директора Tesla Илона Маска превысило 400 миллиардов долларов, согласно данным списка миллиардеров Forbes.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Это стало возможным благодаря росту акций автопроизводителя на почти 71% в текущем году, а также стремительному увеличению стоимости его компании SpaceX, сообщает Reuters.

Маск является крупнейшим акционером Tesla, владея около 13% её акций. В среду акции производителя электромобилей достигли рекордного уровня в 424,9 доллара. Его богатство также возросло благодаря продаже акций SpaceX инсайдерами, которую возглавляет Маск. Компания по производству космической техники и её инвесторы согласовали приобретение до 1,25 миллиарда долларов обыкновенных акций.

Инвесторы Tesla надеются на влияние Маска на избранного президента Дональда Трампа, полагая, что его роль в формировании политической программы будущей республиканской администрации благоприятно скажется на компании.

Маск потратил более четверти миллиарда долларов, чтобы помочь Дональду Трампу победить на выборах.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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