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ОАО РЖД подписало договор на покупку небоскрёба в Москва-Сити

1:01
Экономика

Сумма, за которую ОАО "РЖД" приобрело небоскрёб Moscow Towers в деловом центре "Москва-сити", составит около 193,1 миллиарда рублей.

поезд
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
поезд

Компания планирует выплачивать эту сумму в рассрочку до 2044 года. В материалах, подготовленных для заседания совета директоров госмонополии, указано, что сделка по покупке многофункционального комплекса была завершена за 193,1 миллиарда рублей. РБК получил доступ к этим документам, и их подлинность подтверждена источником.

Также в материалах сообщается, что договор между сторонами был подписан в июле 2024 года, при этом предусмотрена рассрочка платежей на срок в 20 лет. Представитель РЖД отказался комментировать для РБК сумму сделки, однако уточнил, что первый платёж будет произведён в 2025 году.

Уточнения

Хо́лдинг «Росси́йские желе́зные доро́ги» (полное наименование — открытое акционерное общество «Росси́йские желе́зные доро́ги» (ОАО «РЖД») — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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