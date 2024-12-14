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США продолжат попытки по ограничению доходов России от продажи нефти

1:21
Экономика

Соединенные Штаты продолжат свои усилия по ограничению доходов России от продаж нефти.

Добыча нефти
Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Добыча нефти

Эту информацию подтвердила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters. Министр также отметила, что Вашингтон и его союзники рассматривают возможность снижения предела цен на российскую нефть.

"Существует несколько возможностей. Мы не анонсируем санкции, но мы всегда наблюдаем за доходами от продажи нефти, и если мы сможем найти способы еще больше снизить доходы от продажи российской нефти, я думаю, это укрепит позиции Украины. Это остается в списке наших задач", — заключила она.

С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия установили потолок цен на морскую поставку российской нефти на уровне $60 за баррель для судов и территорий, находящихся под их юрисдикцией. С 5 февраля 2023 года аналогичные меры касаются поставок нефтепродуктов из России, при этом предельные цены были определены на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от типа нефтепродуктов.

Уточнения

Эмба́рго (от исп. embargo — «наложение ареста», «запрещение»): целью эмбарго могут являться репрессалии в отношении другого государства, желание нанести ему материальный ущерб и принудить действовать по указаниям вводивших его. Эмбарго также применяется с целью «захвата рынков и получения доступа к природным ресурсам».
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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