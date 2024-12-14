США продолжат попытки по ограничению доходов России от продажи нефти

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Соединенные Штаты продолжат свои усилия по ограничению доходов России от продаж нефти.

Фото: Openverse by Paul Lowry, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Добыча нефти

Эту информацию подтвердила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью агентству Reuters. Министр также отметила, что Вашингтон и его союзники рассматривают возможность снижения предела цен на российскую нефть.

"Существует несколько возможностей. Мы не анонсируем санкции, но мы всегда наблюдаем за доходами от продажи нефти, и если мы сможем найти способы еще больше снизить доходы от продажи российской нефти, я думаю, это укрепит позиции Украины. Это остается в списке наших задач", — заключила она.

С 5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия установили потолок цен на морскую поставку российской нефти на уровне $60 за баррель для судов и территорий, находящихся под их юрисдикцией. С 5 февраля 2023 года аналогичные меры касаются поставок нефтепродуктов из России, при этом предельные цены были определены на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от типа нефтепродуктов.

Уточнения

Эмба́рго (от исп. embargo — «наложение ареста», «запрещение»): целью эмбарго могут являться репрессалии в отношении другого государства, желание нанести ему материальный ущерб и принудить действовать по указаниям вводивших его. Эмбарго также применяется с целью «захвата рынков и получения доступа к природным ресурсам».





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.