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Porsche SE предупреждает о возможном снижении стоимости своей доли в Volkswagen

1:33
Экономика

Porsche SE, главный акционер Volkswagen (Германия), сообщила о возможном снижении стоимости своей доли на сумму до 20 млрд евро из-за финансового кризиса VW, который подорвал доверие инвесторов к компании.

Улица в Берлине
Фото: commons.wikimedia.org by Leonhard Lenz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Улица в Берлине

Немецкий автопроизводитель сталкивается с высокими затратами, жёсткой конкуренцией со стороны азиатских компаний и затяжным конфликтом с профсоюзами, связанным с закрытием заводов и сокращением зарплат. Porsche SE, владеющая 31,9% акций Volkswagen и обладающая 53,3% прав голоса, отметила, что ожидает списания стоимости своих активов на сумму от 7 до 20 млрд евро, сообщает Reuters.

С учетом текущей рыночной капитализации Volkswagen, доля компании оценивается примерно в 14,3 миллиарда евро. Профсоюзы требуют от руководства Volkswagen сокращения дивидендов для снижения расходов, однако финансовый директор заявил на прошлой неделе, что автопроизводитель намерен выплачивать не менее 30% прибыли после налогообложения.

Аналитики предупреждают, что сочетание ценового давления, снижения дивидендов от совместных предприятий в Китае и запланированных инвестиций может привести к тому, что свободный денежный поток Volkswagen в ближайшие годы окажется близким к нулю, что негативно скажется на финансовой стабильности Porsche SE.

Уточнения

Дивиде́нд — часть прибыли акционерного общества или иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между акционерами, участниками в соответствии с количеством и видом акций (обыкновенных, привилегированных, учредительских и других), долей, находящихся в их владении.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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