Уход KFC открывает новые возможности для Rostic's в России

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания "Юнирест", которая является владельцем бренда Rostic's и мастер-франшизы KFC в России, приобрела бизнес "Эй Кей Раша"

Фото: https://in.pinterest.com/pin/805933295808864530/ KFC

Об этом сообщил источник РБК, знакомый с деталями сделки. Это касается покупки бизнеса одного из крупнейших франчайзи сети ресторанов KFC, который ушёл с российского рынка. Сделка была завершена 12 декабря.

Пресс-служба "Юнирест" подтвердила информацию о сделке, однако сумму и другие детали не раскрыла. Генеральный директор "Эй Кей Раша" Алексей Чижов, проработавший в компании десять лет, также подтвердил продажу и уточнил, что не собирается оставаться в компании.

В настоящее время 97 ресторанов "Эй Кей Раша" работают под брендом KFC, несмотря на уход владельца марки из России, в рамках договора коммерческой концессии. Новый собственник планирует провести ребрендинг: ожидается, что до весны 2025 года эти рестораны перейдут под бренд Rostic's. После этого процесс ребрендинга сети KFC в России на Rostic's будет практически завершён, добавил представитель "Юниреста".

Уточнения

Рестора́н (от лат. restauro «восстановить, крепить») — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.



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