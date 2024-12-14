Доллар до 127 рублей — это новая реальность для россиян в 2025 году

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году курс доллара может вырасти до 127 рублей из-за возможных "чёрных лебедей", как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на генерального директора "Альфа-Форекс" Гузель Проценко.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деньги в банке

По её мнению, ключевым геополитическим событием года станет возвращение Дональда Трампа в Белый дом и реализация его предвыборных обещаний, включая новую энергетическую политику, направленную на снижение мировых цен на нефть.

Проценко также отметила, что вторая половина 2025 года может стать временем увеличения добычи нефти, что приведёт к снижению её стоимости до $60-70 за баррель.

Это, по её словам, ухудшит макроэкономические показатели рубля.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



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