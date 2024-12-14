США угрожают санкциями китайским банкам из-за России

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр финансов США Джаннет Йеллен заявила, что США могут ввести санкции против китайских банков, если появятся доказательства их поддержки оборонно-промышленного комплекса России.

Фото: commons.wikimedia.org by Ecow, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Китая

Она отметила, что китайское руководство осознаёт возможные последствия таких мер, которые могут стать серьёзной угрозой для китайской экономики.

Йеллен также добавила, что между США и Китаем существует специальный канал связи для обсуждения спорных вопросов, в том числе касающихся взаимодействия с Россией. По её словам, этого канала часто достаточно для разрешения возникающих вопросов.

Кроме того, министр заявила, что США продолжат усилия по ограничению доходов России от продажи нефти, пишет Reuters.

Уточнения

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии).



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