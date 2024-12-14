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Зарубежные компании, ушедшие с российского рынка, потеряли значительные суммы

1:13
Экономика

Иностранные компании, которые ушли с российского рынка, потеряли за год порядка $50–80 миллиардов. 

Такие данные, основанные на информации, предоставленной как российскими, так и зарубежными источниками, представил в интервью с NEWS.ru руководитель отдела продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

Списание и упущенная выгода нанесли серьёзный урон состоянию зарубежных компаний. В числе потерявших прибыль оказались сервисы Notion, Miro, ClickUp, Coda, Wix и другие. 

Многие ушедшие фирмы продолжили сотрудничество с Россией, открыв новые юрлица и продолжая поставлять продукцию под иными брендами. 

Однако это доступно лишь для гигантов на мировом рынке, так как у маленьких предприятий нет средств и ресурсов для перестройки бизнеса. 

Известно, что IKEA окончательно покинула Россию, избавившись от последних активов в трёх городах страны. В ноябре шведская компания продала более 80 га земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях. 

 

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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