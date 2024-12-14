В Госдуме готовят повторное предложение о 13-й пенсии для пенсионеров

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что в следующем году планируется повторное внесение законопроекта о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на лавочке

По словам депутата, необходимо обеспечивать материальную поддержку пенсионеров. Одним из способов достижения этой цели является единовременная выплата.

"Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ", — отметил парламентарий в интервью РИА Новости.

Пенсионеры смогут использовать эти деньги на празднование своего дня рождения или на другие личные нужды.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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