В Госдуме готовят повторное предложение о 13-й пенсии для пенсионеров

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил, что в следующем году планируется повторное внесение законопроекта о ежегодной выплате 13-й пенсии ко дню рождения всем категориям пенсионеров.
По словам депутата, необходимо обеспечивать материальную поддержку пенсионеров. Одним из способов достижения этой цели является единовременная выплата.
"Предложенный нами в 2023 году законопроект на эту тему, к сожалению, не был рассмотрен из-за юридических недочетов. Мы их учли и внесем доработанный документ", — отметил парламентарий в интервью РИА Новости.
Пенсионеры смогут использовать эти деньги на празднование своего дня рождения или на другие личные нужды.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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