Сербская нефтяная отрасль оказалась под угрозой санкций

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США "в течение нескольких дней" введут санкции против компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), на 50% принадлежащей "Газпром нефти" и на 6,15% — "Газпрому", из-за связанных с Россией активов.

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Нефтепровод "Дружба"

"Вероятно, одна из самых тяжелых новостей в последние несколько лет", — заявил президент Сербии в эфире TV Informer.

Однако он намерен попытаться "поговорить с американцами".

"Газпром нефть" владеет 50% акций сербской NIS, среди основных акционеров также находится правительство Сербии с долей в 29,87%, а "Газпром" располагает 6,15%.

Уточнения

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