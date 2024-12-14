182 предприятия уже воспользовались программой Земля за 1 рубль

Министерство имущественных отношений Московской области сообщило, что с 2022 года программу импортозамещения "Земля за 1 рубль" уже использовали 182 предприятия.
Общий объем инвестиций по этой программе составляет 125 миллиардов рублей. Об этом сообщает Regions.ru.
"Земля предоставляется в аренду на три года. Если предприниматель за это время полностью реализовал заявленный бизнес-план, он может выкупить арендованный участок за 7—15% от его кадастровой стоимости", — рассказала зампреда правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
На 2024 год предусмотрено выделение 52 участков общей площадью 148 гектаров, а с 2022 года бизнес арендовал 212 участков.
Ранее в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что в 2025 году в регионе продолжится строительство новых индустриальных парков.
Бизнес-план (англ business plan) — план осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.
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Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.