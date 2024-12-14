182 предприятия уже воспользовались программой Земля за 1 рубль

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство имущественных отношений Московской области сообщило, что с 2022 года программу импортозамещения "Земля за 1 рубль" уже использовали 182 предприятия.

Фото: commons.wikimedia.org by Шуваев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ завод

Общий объем инвестиций по этой программе составляет 125 миллиардов рублей. Об этом сообщает Regions.ru.

"Земля предоставляется в аренду на три года. Если предприниматель за это время полностью реализовал заявленный бизнес-план, он может выкупить арендованный участок за 7—15% от его кадастровой стоимости", — рассказала зампреда правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

На 2024 год предусмотрено выделение 52 участков общей площадью 148 гектаров, а с 2022 года бизнес арендовал 212 участков.

Ранее в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что в 2025 году в регионе продолжится строительство новых индустриальных парков.

Уточнения

Бизнес-план (англ business plan) — план осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.