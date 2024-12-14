Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полезные свойства ежевики, о которых вы не знали
Я голодаю, но не могу похудеть! Ученые назвали причины этой проблемы
Как замедлить потерю коллагена и сохранить молодость кожи
Чем заменить десятки банок на полке: базовый уход за кожей
Графики работы консульств и визовых центров на Новый год
Как достичь богатого урожая вишни с помощью золы и куриного помёта
Спортивный эксперт объяснил, как нужно выбирать коньки
Что кошки запоминают и почему это важно для хозяев
Новый Tesla Cybertruck посоревновался в перетягивании каната со старым Dodge Ram

182 предприятия уже воспользовались программой Земля за 1 рубль

1:12
Экономика

Министерство имущественных отношений Московской области сообщило, что с 2022 года программу импортозамещения "Земля за 1 рубль" уже использовали 182 предприятия.

завод
Фото: commons.wikimedia.org by Шуваев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
завод

Общий объем инвестиций по этой программе составляет 125 миллиардов рублей. Об этом сообщает Regions.ru.

"Земля предоставляется в аренду на три года. Если предприниматель за это время полностью реализовал заявленный бизнес-план, он может выкупить арендованный участок за 7—15% от его кадастровой стоимости", — рассказала зампреда правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

На 2024 год предусмотрено выделение 52 участков общей площадью 148 гектаров, а с 2022 года бизнес арендовал 212 участков.

Ранее в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что в 2025 году в регионе продолжится строительство новых индустриальных парков.

Уточнения

Бизнес-план (англ  business plan) — план осуществления бизнес-операций, действий фирмы, содержащий сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, организации операций и их эффективности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Авто
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге Аудио 
Олег Майами может стать первым россиянином, наказанным за дискредитацию семейных ценностей
Шоу-бизнес
Олег Майами может стать первым россиянином, наказанным за дискредитацию семейных ценностей Аудио 
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Наука и техника
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр Аудио 
Популярное
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни

Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.

Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад
В США оценили разработанный в РФ двигатель для истребителя Су-57М
В США оценили разработанный в РФ двигатель для истребителя Су-57М
Последние материалы
Чем заменить десятки банок на полке: базовый уход за кожей
Графики работы консульств и визовых центров на Новый год
Как достичь богатого урожая вишни с помощью золы и куриного помёта
Спортивный эксперт объяснил, как нужно выбирать коньки
Что кошки запоминают и почему это важно для хозяев
Новый Tesla Cybertruck посоревновался в перетягивании каната со старым Dodge Ram
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Германия заморозила российские активы
Лёгкий, но сытный гречневый суп с грибами можно тем, кто сидит на диете или не ест мясо
Тайская полиция ужесточает меры после нападения туриста
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.