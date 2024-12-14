Германия заморозила российские активы в рамках санкционных мер Европейского Союза, общая стоимость которых составляет около 3,5 миллиарда евро.
Об этом сообщил представитель Министерства финансов Германии, по информацию агентства ТАСС.
В числе замороженных активов оказались денежные средства и экономические ресурсы, принадлежащие лицам и организациям, включённым в санкционный список. Также под санкции попали зарубежные активы, принадлежащие Центральному банку России.
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