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Германия заморозила российские активы

0:50
Экономика

Германия заморозила российские активы в рамках санкционных мер Европейского Союза, общая стоимость которых составляет около 3,5 миллиарда евро.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Об этом сообщил представитель Министерства финансов Германии, по информацию агентства ТАСС.

В числе замороженных активов оказались денежные средства и экономические ресурсы, принадлежащие лицам и организациям, включённым в санкционный список. Также под санкции попали зарубежные активы, принадлежащие Центральному банку России.

Ранее сообщалось, что акции Nestlé повысились более чем на $3 по сравнению с минимальными значениями 2011 года, что свидетельствует о том, что инвесторы все еще верят в долгосрочные перспективы компании.

Уточнения

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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