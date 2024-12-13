Эмбарго 2.0: Украина продлила запрет на российские товары

Правительство Украины официально продлило запрет на ввоз российских товаров до конца 2025 года. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* через свой Telegram-канал.
Впервые ограничения были введены еще в 2015 году, когда отношения между странами резко ухудшились. С тех пор запрет многократно продлевали, адаптируя его к текущей ситуации.
Среди запрещенных категорий оказались:
Этот шаг направлен на усиление "экономической независимости" Украины. Кроме того, он служит инструментом давления на Россию в условиях продолжающегося конфликта.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Това́р — любая вещь, которая участвует в свободном обмене на другие вещи; продукт, произведённый для продажи.
Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти, формируемый из руководителей органов государственного управления страны и других государственных служащих, либо (в широком смысле) общая система государственного управления.
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Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.