Венгрия нашла способ продолжить получать газ из России

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Венгрия и Болгария разработали законный способ для продолжения транзита российского газа через Болгарию в Венгрию, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в социальных сетях. При этом детали схемы оплаты министр предпочел не раскрывать, оставив этот вопрос открытым.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Транзит через "Турецкий поток"

Сийярто уточнил, что газ поступает в Венгрию через газопровод "Турецкий поток", проходящий транзитом через Болгарию. По данным министра, объем поставок газа за 2024 год уже превысил 7 миллиардов кубометров. Этот показатель подчеркивает значимость транспортировки и сотрудничества двух стран.

Контекст ситуации

На фоне санкционного давления на Россию и сложностей в международных расчетах, вопрос газовых поставок стал особенно острым. Венгрия и Болгария продемонстрировали готовность искать нестандартные пути для сохранения стабильности энергоснабжения.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, Венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.



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