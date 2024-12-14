Живописная итальянская деревня, которая всегда манит туристов

2:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Увлекательное переплетение культур и исторического наследия можно увидеть в этом древнем уголке, корни которого восходят к I веку нашей эры, что подтверждается археологическими находками в окрестностях. Касперия — живописная деревня, расположенная в провинции Риети региона Лацио в Италии.

Фото: Путешественник без границ is licensed under Free More info Итальянская деревня Касперия

Исторически Касперия — настоящее сокровище архитектурного и культурного значений. Прогуливаясь по узким мощеным улочкам, вы сможете полюбоваться историческими сооружениями, которые рассказывают о многовековой истории региона, сообщает gaeta.it.

Церковь Святого Иоанна Крестителя — это приходская церковь с романской колокольней XIII века.

Церковь Сантиссима Аннунциата, расположенная за пределами городских стен, датируется второй половиной XVII века и славится великолепным полотном, изображающим Благовещение.

Палаццо Форани — очаровательный дворянский дворец позднего Ренессанса, построенный в конце XVI века.

Площадь Умберто представляет собой центр деревни и предлагает потрясающие виды на холмы Сабины. Это идеальное место для того, чтобы остановиться на чашечку кофе и насладиться спокойной атмосферой.

Средневековые стены, возведенные в 1282 году, являются свидетельством оборонительной истории Касперии. Входные ворота, известные как Ворота Санта-Мария и римские ворота, выделяются своей впечатляющей архитектурой.

Кухня Касперии является истинным отражением кулинарных традиций. Она славится аутентичными ароматами и свежими ингредиентами. Рецепты трюфелей, изобилующих в этом районе, предлагают уникальный кулинарный опыт. Не забудьте попробовать традиционные десерты, такие как крендели, часто подаваемые во время праздников, а также La Nociata — рождественский десерт из орехов и меда, идеально сочетающийся с бокалом местного сладкого вина.

Уточнения

Трю́фель (фр. truffle; итал. tartufo, tartufolo; от лат. Tuber, «шишка») — род сумчатых грибов с подземными клубневидными мясистыми плодовыми телами.



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