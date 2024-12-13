Как Клеведон вернул туристов

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2013 году был составлен "генеральный план", направленный на защиту одной из самых посещаемых достопримечательностей — морского озера Клеведона (Великобритания).

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Озеро

Озеро было открыто в 1929 году и изначально пользовалось большой популярностью у туристов, но утратило интерес, когда в 1960-х годах наметилась мода на бюджетные поездки за границу. В плане были предусмотрены работы по восстановлению набережной, установке трамплинов, строительству купальных хижин, созданию детского бассейна и укреплению морской стены, сообщает thesun.

В 2015 году Клеведон вновь стал доступным для посетителей после шестимесячного проекта по восстановлению. В ходе работ была укреплена и поднята береговая линия, а дно озера впервые за 80 лет очищено от ила. Также были созданы новые пути доступа к озеру и оборудована игровая зона для детей на воде.

Озеро открыто для запланированных купаний круглый год и находится всего в нескольких минутах пешком от различных гостевых домов и апартаментов.

Уточнения

Трамплин — спортивное сооружение для проведения соревнований и тренировок в дисциплине «Прыжки на лыжах с трамплина».



Апарта́ме́нт (фр. appartement — квартира, от итал. appartamento — отдельное помещение) — комната или отдельное помещение в доме (квартира).



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