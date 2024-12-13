Чешский президент утвердил новую пенсионную реформу

Президент Чехии Петр Павел утвердил реформу пенсионной системы, в результате которой возраст выхода на пенсию увеличится до 67 лет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры

По новым правилам, граждане, родившиеся после 1988 года, будут выходить на пенсию в 67 лет, сообщает издание České noviny.

В начале этого года правительство Чехии дало зеленый свет проекту пенсионной реформы, который включает в себя повышение пенсионного возраста и увеличение размеров пенсионных выплат.

Ранее сообщалось, что Китай расширяет свою частную пенсионную программу, охватывающую с 15 декабря уже всю страну. Теперь китайцы смогут ежегодно вносить на индивидуальные пенсионные счета до 12 000 юаней (примерно 1670 долларов США).

Уточнения

Рефо́рма (лат. reformare — преобразовывать) — некардинальное, нефундаментальное (в отличие от революции) изменение правил в одной из сфер жизни общества, не затрагивающее функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным путём.





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