Как изменится рынок алкоголя в 2025 году

С 1 января 2025 года в России ожидается значительное увеличение цен на алкогольные напитки.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алкоголь

Это связано с изменениями в акцизной политике и введением новых минимальных розничных цен, установленных Министерством финансов.

Все торговые точки обязаны будут обновить ценники в соответствии с новыми требованиями, иначе им может грозить лишение лицензии, сообщает Павел Шапкин, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики и председатель Национального союза защиты прав потребителей.

Минимальная розничная цена водки вырастет на 50 рублей, составив 349 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра. Коньяк увеличится в цене на 95 рублей, теперь он будет стоить 651 рубль, а бренди подорожает на 69 рублей, достигнув цены в 472 рубля за бутылку. Цены на виски, ром и джин отечественного производства вырастут на 30–40 рублей, но благодаря усилиям российских производителей и поддержанию спроса на ранее импортируемые напитки они останутся доступными.

Импортные вина и шампанское также поднимутся в цене на 15–20% этой зимой. Рост цен на отечественное вино будет зависеть от решений производителей, а увеличение цен на пиво будет минимальным.

Уточнения

Бре́нди (англ. brandy, от нидерл. brandewijn — «пережжённое» или «перегнанное» вино) — крепкий алкогольный напиток, общий термин для обозначения продуктов дистилляции виноградного вина, фруктовой или ягодной браги с крепостью свыше 37,5 % по объему.



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