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Возврат к наличным — в Швеции возросли опасения по поводу атак российских хакеров на банковскую систему

1:44
Экономика

"В Швеции оплата картой или с помощью мобильного телефона является нормой".

Хакер
Фото: pixabay.com by geralt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Хакер

С такого утверждения начинается статья во французском издании francetvinfo. fr. Оказывается, жизнь 10 млн шведов, собаку съевших "на цифре", в одночасье может превратиться в настоящий ад. Такой расклад дел может случиться в случае российской кибератаки на банковскую систему Швеции.

Ведь русский Иван не спит! Он сидит за компьютером и разрабатывает план кибератаки на шведскую банковскую систему, которая считается одной из старейших в мире. Шведы первыми додумались напечатать банкноты. Это случилось в 17 веке! А уж сейчас банковская система вся оцифрованная и до нее остальным странам как до Марса.

И вот в эту размеренную жизнь шведов, если ворвутся кибератаки от российской стороны, то граждане Швеции вынуждены будут вернуться к наличным! А это катастрофа! Оказывается, зависимость от цифровых технологий — ахиллесова пята Швеции … 

Как пишет французское издание, в марте 2024 года кибератака, совершенная группой российских хакеров, привела к серьезным сбоям в системе банков Швеции. 

Чтобы бороться на этом фронте, Риксбанк хочет внести изменения в закон, чтобы торговцы, продающие товары первой необходимости, такие как продукты питания, лекарства или топливо, были вынуждены принимать наличные. Это уже относится к Норвегии, которая с 1 октября ввела штрафы для обычных магазинов, которые отказываются принимать наличные. 

 

Уточнения

Хакерами называли программистов, которые исправляли ошибки в программном обеспечении. Начиная с конца XX века в массовой культуре появилось новое значение — «компьютерный взломщик», программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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