Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лариса Гузеева заговорила об эмиграции: не останусь здесь жить
Шура объяснил, почему не готов перепевать песни Мурата Насырова
Лепс рассказал, почему много лет отказывается от музыкальных наград
Как избавиться от заломов и вернуть упругость кожи без затрат
Откройте для себя черимойю: фрукт, самый полезный в мире
Главные автомобильные новинки 2025 года в России
Стоит ли заводить британских кошек? Недостатки породы и проблемы со здоровьем
Каким растениям может навредить весенняя обрезка
Жених Анны Семенович рассказал, какой будет свадьба с певицей

Nestlé адаптируется к новым требованиям рынка

1:14
Экономика

Эксперты Capital Economics предсказывают, что спрос на продукцию Nestlé будет продолжать снижаться, и объем продаж может сократиться на 20% к 2025 году.

Горячий шоколад с имбирём и корицей
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Tong, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Горячий шоколад с имбирём и корицей

Другие финансовые организации, включая Saxo Bank, также отмечают, что потребители постепенно переходят к более здоровым вариантам питания. В ответ на эти изменения Nestlé начала фокусироваться на продукции премиум-класса, такой как высококачественный кофе и специализированное питание для домашних животных. Однако компания признала, что этот процесс требует времени и значительных инвестиций, сообщает gazeta.ru.

Несмотря на уменьшение производства, Nestlé подчеркивает свою приверженность к качеству и инновациям. Компания работает над созданием более устойчивой цепочки поставок, которая сможет удовлетворить изменяющиеся потребности потребителей.

Согласно данным Trading Economics, акции Nestlé повысились более чем на $3 по сравнению с минимальными значениями 2011 года, что свидетельствует о том, что инвесторы все еще верят в долгосрочные перспективы компании.

Уточнения

Премиум относится к сегменту брендов, продуктов или услуг компании, которые несут реальную или воображаемую прибавочную стоимость в верхней части среднего и высокого ценового диапазона.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Наука и техника
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни Аудио 
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Недвижимость
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро Аудио 
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Шоу-бизнес
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Последние материалы
Откройте для себя черимойю: фрукт, самый полезный в мире
Главные автомобильные новинки 2025 года в России
Стоит ли заводить британских кошек? Недостатки породы и проблемы со здоровьем
Каким растениям может навредить весенняя обрезка
Жених Анны Семенович рассказал, какой будет свадьба с певицей
Врачи начнут применять искусственную кожу, разработанную в Бурятии
Ягодицы как ягодки: отличное упражнение для прокачки мышц
Диван мечты: раскроем все плюсы и минусы наполнителей
Садальский высказался о попавшем в реанимацию Борисе Щербакове
Стало известно, кто будет вести шоу Новогодняя ночь на Первом канале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.