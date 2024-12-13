Nestlé адаптируется к новым требованиям рынка

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты Capital Economics предсказывают, что спрос на продукцию Nestlé будет продолжать снижаться, и объем продаж может сократиться на 20% к 2025 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Tong, This file, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий шоколад с имбирём и корицей

Другие финансовые организации, включая Saxo Bank, также отмечают, что потребители постепенно переходят к более здоровым вариантам питания. В ответ на эти изменения Nestlé начала фокусироваться на продукции премиум-класса, такой как высококачественный кофе и специализированное питание для домашних животных. Однако компания признала, что этот процесс требует времени и значительных инвестиций, сообщает gazeta.ru.

Несмотря на уменьшение производства, Nestlé подчеркивает свою приверженность к качеству и инновациям. Компания работает над созданием более устойчивой цепочки поставок, которая сможет удовлетворить изменяющиеся потребности потребителей.

Согласно данным Trading Economics, акции Nestlé повысились более чем на $3 по сравнению с минимальными значениями 2011 года, что свидетельствует о том, что инвесторы все еще верят в долгосрочные перспективы компании.

Уточнения

Премиум относится к сегменту брендов, продуктов или услуг компании, которые несут реальную или воображаемую прибавочную стоимость в верхней части среднего и высокого ценового диапазона.



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