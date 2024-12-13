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Венгрия и Болгария согласовали транзит российского газа

0:55
Экономика

Венгрия и Болгария разработали юридически и финансово приемлемое для обеих сторон решение для обеспечения транзита российского газа из Болгарии в Венгрию, несмотря на санкции США против Газпромбанка.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в одной из социальных сетей.

По его словам, Венгрия совершает оплату за российский газ через Газпромбанк, в то время как Болгария получает средства за транзит газа тоже через этот банк. Странам удалось найти способ, который якобы не подпадает под санкции.

Венгрия получает российский газ по трубопроводу из России в Турцию — "Турецкий поток", после чего газ транспортируется через Болгарию. Таким образом, Венгрия уже получила более 7 миллиардов кубометров газа в этом году через данный маршрут.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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