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Германия находится под огнём критики из-за энергетического кризиса

1:43
Экономика

Скандинавские страны выражают гнев по отношению к Германии из-за прошлых неразумных ее решений, сообщает EADaily.

Олаф Шольц
Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Олаф Шольц

В странах Европы цены на электроэнергию достигли рекордных уровней. Например, Норвегия намерена ограничить экспорт энергоресурсов в Европу и рассматривает возможность отключения энергетического соединения с Данией после завершения контракта в 2026 году. Более радикальные силы также требуют пересмотра энергетических отношений с Великобританией и Германией.

Причиной подобных действий стал так называемый "эффект Дункельфлауте" (нем. Dunkelflaute или "Темное спокойствие"), который подразумевает отсутствие солнечных лучей и ветра, что существенно ограничивает возможность генерации энергии.

Германия последние несколько лет ориентировалась именно на эти методы производства электроэнергии, в отличие, например, от Франции, которая не закрывала свои атомные электростанции. В результате немцы сейчас платят за электричество почти столько же, сколько датчане, а голландцы и австрийцы только немного отстают в расходах.

Норвежские СМИ сообщают о том, что счета за электричество в стране "взлетели до небес". В ответ на нехватку энергии страны, наиболее пострадавшие от "эффекта Дункельфлауте", стремятся компенсировать дефицит поставками из других государств, включая Норвегию, где производится значительное количество гидроэлектрической энергии. Однако это также сказывается на ценах внутри самой Норвегии, где стоимость киловатт-часа достигла рекорда за последние пять лет.

Уточнения

Кри́тика (от фр. critique из др.-греч. κριτική τέχνη «искусство разбирать, суждение») — розыск и суждение о достоинствах и недостатках какого-либо труда, анализ, оценка о явлениях какой-либо области человеческой деятельности.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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