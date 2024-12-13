Новые символы на 1000-рублёвой купюре вызывают сомнения

2:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прошло голосование по дизайну оборотной стороны новой купюры номиналом 1000 рублей.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

По результатам голосования, пассажирский теплоход на подводных крыльях "Метеор" получил поддержку более 147 тысяч россиян. На втором месте расположился Дворец земледельцев в Казани с более чем 131 тысячею голосов. Замыкает тройку лидеров Саратовский автомобильный мост через реку Волгу, набравший 115 тысяч голосов.

Николай Яременко, главный редактор rosbalt.ru, доцент Финансового университета при правительстве РФ, высказал мнение об этом "странном решении" предложенного набора символов.

Мост через Волгу привлекает внимание не только своей красотой, но и уникальностью. Автолюбители с Кавказа часто выбирают именно этот маршрут, поскольку посередине моста находится островок с пляжем. В жаркие дни женщины из Саратова в купальниках устремляются через мост к реке, что, конечно, приводит к непредсказуемым последствиям на дороге.

Дворец земледельцев в Казани можно назвать выдающимся сооружением с точки зрения архитектуры, интеллекта, эстетики и градостроительства. Ранее на месте, где он расположен, раскинулся огромный пустырь у поймы реки, но теперь здесь не только воздвигнут красивый дворец, отличный от остальной застройки, но и построены жилые комплексы "элитного" класса. Сам дворец поражает оригинальным деревом у своего парадного входа и является настоящей жемчужиной столицы Татарстана. И это побуждает любить город еще больше и чаще его посещать.

Но почему для тысячной купюры выбрали теплоход "Метеор"? По мнению Яременко, символ должен быть близким и знакомым. Метеор — это падающая звезда. У теплохода есть подводные крылья, но он никогда не взлетит. Неудача начинается уже с выбора названия. И жизнь это подтверждает: в стране много рек, но проблемы с речным транспортом до сих пор остаются.

Уточнения

Купюра банкнота — бумажный денежный знак.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.