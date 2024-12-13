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Долговые реалии — как Россия управляет госдолгом

2:42
Экономика

Государственный долг России за период с января по сентябрь 2024 года увеличился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 26,707 трлн рублей.

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Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Экономист и доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" заявила, что Россия находится в оптимальных рамках.

Эксперт объяснила, как формируется госдолг и какое влияние его рост может оказать на обычных граждан. Главными показателями являются способность государства погасить долг в любое время и стоимость его обслуживания.

Дефолт — это ситуация, когда государство не может выполнить свои обязательства по долгу и не способно выплачивать проценты по облигациям. По отношению к ВВП и экономическому росту России эти показатели на текущий момент являются абсолютно нормальными. Литвиненко подчеркнула, что РФ не находится в критическом состоянии.

По её словам, рост госдолга не скажется на жизни россиян, так как экономика страны сейчас находится в оптимальных рамках. Правительство эффективно управляет ситуацией и не допускает дефолта. Эксперт отметила, что рост госдолга нельзя однозначно считать отрицательной или положительной тенденцией. Каждой стране выгодно жить в кредит, пока она имеет возможность его обслуживать и погасить.

Литвиненко также добавила, что если Вашингтон наращивает госдолг, это свидетельствует о вере властей в устойчивость экономики. Это связано с тем, что большая часть международных торгово-экономических отношений осуществляется в долларах США, и американская валюта остаётся международной резервной.

Основным активом и залогом госдолга США является то, что многие страны мира владеют американскими долларами. Вашингтон рассчитывает погасить госдолг, если соберёт все доллары по всему миру.

Однако США не единственная страна с госдолгом, превышающим ВВП; аналогичная ситуация наблюдается и в Японии, где госдолг превышает валовый внутренний продукт более чем в два с половиной раза. На конец июня 2024 года он достиг рекордной отметки в 1,31 квадриллиона иен, но Япония продолжает существовать и остаётся в G7.

В заключение Литвиненко отметила, что ситуация с госдолгом уникальна для каждой страны.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы и в зависимости от контекста.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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