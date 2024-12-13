Не имеет никакого значения для бизнеса, какой будет ставка Центробанка

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк России вряд ли повысит ключевую ставку до 25% в декабре.

Фото: Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Инфляция

Согласно прогнозу, она достигнет 23%. Об этом в интервью сайту aif.ru сообщил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Эксперт отметил, что увеличение ключевой ставки не приведет к резкому снижению инфляции.

"Сейчас не имеет никакого значения, какой ключ поставит банк. Что 23, что 25%. Все равно бизнес под такие ставки брать кредит не может", — заключил Остапкович.

Ранее аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов высказывал мнение, что Банк России может поднять ключевую ставку до 25% в текущем цикле повышения из-за ускоряющегося роста цен. При этом экономист не исключил, что ЦБ может сделать этот шаг в начале февраля.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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