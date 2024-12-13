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Акции Fix Price резко упали на бирже

1:08
Экономика

Акции российской сети магазинов фиксированных цен Fix Price в начале торгов на Московской бирже упали почти на 19%.

Фондовая биржа
Фото: flickr.com by Rafael Matsunaga, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фондовая биржа

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Снижение произошло к 10:00 мск, когда ценные бумаги компании потеряли в цене 18,88%, опустившись до 167,1 рубля за акцию.

К 11:50 мск акции замедлили падение и находились на уровне 169 рублей (-17,86%).

Как отмечает агентство, падение котировок связано с дивидендной отсечкой. 5 декабря совет директоров Fix Price утвердил промежуточные дивиденды за 2022, 2023 и 2024 годы в общей сумме 30 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, была назначена на 13 декабря. Выплата средств планируется в течение двух месяцев.

Уточнения

Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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