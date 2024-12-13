На строительство обхода Дагомыса выделяется 130 млрд рублей

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российское правительство одобрило программу по развитию федеральных платных дорог до 2030 года, общая стоимость которой превышает 1 трлн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by HT SD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дорога

Об этом говорится в обновлённом плане госкомпании "Автодор". В частности, на реализацию участка трассы Джубга-Сочи в Краснодарском крае предусмотрено выделение 130 млрд рублей для строительства обхода Дагомыса, который станет продолжением уже существующего обхода Сочи, как сообщает ИА SochiMedia.

Кроме того, планируется выделить 4 млрд рублей на обход Адлера, что увеличит общее финансирование этого направления до 54 млрд рублей. По информации издания, после обсуждений в правительстве было решено, что в 2025–2026 годах выделят только 130 млрд рублей, и эти средства пойдут исключительно на обход Дагомыса.

Также в программу входит расширение трассы М-4 в Ростовской области на сумму 100 млрд рублей и строительство новых развязок на ЦКАД в Московской области и на М-11 в Ленинградской области. Проект трассы Джубга-Сочи обсуждается уже более пяти лет, и эксперты полагают, что общая стоимость обхода Адлера может составить от 1,2 до 1,5 трлн рублей из-за необходимости строительства тоннелей. Перспективы остальных участков трассы остаются неопределёнными.

Уточнения

Платная дорога — автомобильная дорога, за проезд по которой с водителей взимается определённая плата.



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