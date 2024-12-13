В Китае расширяется частная пенсионная программа

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай расширяет свою частную пенсионную программу, охватывающую с 15 декабря уже всю страну.

Фото: Openverse by Japanexperterna.se, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Юани

Ранее программа была запущена в 36 пилотных городах.

По информации, опубликованной пятью государственными ведомствами, включая Министерство труда и социального обеспечения, данная схема дополнительного пенсионного страхования является добровольной для граждан и ориентирована на рыночные условия с поддержкой государственной политики.

Теперь китайцы смогут ежегодно вносить на индивидуальные пенсионные счета до 12 000 юаней (примерно 1670 долларов США).

Участники программы также смогут воспользоваться преимуществами отсроченного налогообложения.

Уточнения

Пенсионное страхование — страхование граждан с целью формирования источников финансирования пенсий в случае потери трудоспособности.



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