В Китае расширяется частная пенсионная программа

Китай расширяет свою частную пенсионную программу, охватывающую с 15 декабря уже всю страну.
Ранее программа была запущена в 36 пилотных городах.
По информации, опубликованной пятью государственными ведомствами, включая Министерство труда и социального обеспечения, данная схема дополнительного пенсионного страхования является добровольной для граждан и ориентирована на рыночные условия с поддержкой государственной политики.
Теперь китайцы смогут ежегодно вносить на индивидуальные пенсионные счета до 12 000 юаней (примерно 1670 долларов США).
Участники программы также смогут воспользоваться преимуществами отсроченного налогообложения.
Пенсионное страхование — страхование граждан с целью формирования источников финансирования пенсий в случае потери трудоспособности.
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