Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простые шаги для решения проблемы с расходом масла
Новая трещина под океаном: гибель тектонической плиты
Пхукет вводит финансовый порог для туристов — минимум 900 тысяч рублей на счёте
Кошка будет по утрам? Эффективные советы, как её отучить от этого
Сочный и вкусный салат из минимума продуктов, который подойдёт для новогоднего стола
Тейлор Свифт отметила свой 35-й день рождения посещением больницы милосердия
Тайна молодости китаянок: что скрывают ласточкины гнезда
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Молдавия на грани энергокризиса из-за Украины! В стране введён режим ЧП

Nvidia наращивает своё присутствие в Китае

Экономика

Несмотря на нарастающие торговые ограничения, Nvidia активно увеличивает своё присутствие в Китае.

Nvidia
Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository
Nvidia

Компания акцентирует внимание на разработке чипов искусственного интеллекта для автономных автомобилей, сообщает Bloomberg.

Антимонопольное расследование, проводимое китайским правительством, а также усиливающаяся торговая напряжённость между Пекином и Вашингтоном создают дополнительные трудности для полупроводникового гиганта. 

Согласно информации Bloomberg, Nvidia увеличила количество сотрудников в Китае на треть, с 3000 в начале года до 4000 в настоящее время. Среди новых работников сформирована команда, занимающаяся беспилотными транспортными средствами. 

Это расширение происходит на фоне ужесточения контроля со стороны китайских регулирующих органов за американскими технологическими компаниями, особенно теми, которые занимаются разработкой систем искусственного интеллекта. Проблемы национальной безопасности становятся всё более актуальными, поскольку оборонные подрядчики и поставщики военной техники увеличивают свои инвестиции в ИИ, что усугубляет экономическую напряжённость в отношениях между двумя странами.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Ксения Бородина высказалась о Бузовой и Собчак
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась о Бузовой и Собчак Аудио 
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Недвижимость
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Кембридж помещал в тюрьму женщин за прогулки со студентами - теперь университет должен покаяться Игорь Буккер Сводка с фронта: в Курахово ВС РФ заняли Горсовет, поля в Покровске завалены трупами боевиков ВСУ Дмитрий Плотников ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Последние материалы
Пхукет вводит финансовый порог для туристов — минимум 900 тысяч рублей на счёте
Кошка будет по утрам? Эффективные советы, как её отучить от этого
Сочный и вкусный салат из минимума продуктов, который подойдёт для новогоднего стола
Тейлор Свифт отметила свой 35-й день рождения посещением больницы милосердия
Тайна молодости китаянок: что скрывают ласточкины гнезда
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Молдавия на грани энергокризиса из-за Украины! В стране введён режим ЧП
Кибератаки: новая угроза на уровне ядерной войны
Элтон Джон заявил, что власти США и Канады совершают величайшую ошибку всех времён
Способы превратить обычный кофе в шедевр
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.