Nvidia наращивает своё присутствие в Китае

Несмотря на нарастающие торговые ограничения, Nvidia активно увеличивает своё присутствие в Китае.

Фото: commons.wikimedia.org by Hyins is licensed under Commons, the free media repository Nvidia

Компания акцентирует внимание на разработке чипов искусственного интеллекта для автономных автомобилей, сообщает Bloomberg.

Антимонопольное расследование, проводимое китайским правительством, а также усиливающаяся торговая напряжённость между Пекином и Вашингтоном создают дополнительные трудности для полупроводникового гиганта.

Согласно информации Bloomberg, Nvidia увеличила количество сотрудников в Китае на треть, с 3000 в начале года до 4000 в настоящее время. Среди новых работников сформирована команда, занимающаяся беспилотными транспортными средствами.

Это расширение происходит на фоне ужесточения контроля со стороны китайских регулирующих органов за американскими технологическими компаниями, особенно теми, которые занимаются разработкой систем искусственного интеллекта. Проблемы национальной безопасности становятся всё более актуальными, поскольку оборонные подрядчики и поставщики военной техники увеличивают свои инвестиции в ИИ, что усугубляет экономическую напряжённость в отношениях между двумя странами.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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