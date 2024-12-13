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Трамп может поставить крест на экономике США из-за торговой войны с Китаем

1:03
Экономика

Если избранный президент США Дональд Трамп примет решение о повышении пошлин на товары из Китая, Канады и Мексики, это может привести к снижению валового внутреннего продукта (ВВП) США на 1,1%.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Такой прогноз озвучили эксперты Института изучения экономики Азии при Японской организации развития внешней торговли (JETRO), сообщается в материалах ТАСС.

По их мнению, повышение тарифов нанесёт наибольший ущерб таким отраслям, как сельское хозяйство и горнорудная промышленность. В этих секторах объём производства может сократиться на 1,5% к 2027 году.

Аналитики также отметили, что США столкнутся с трудностями в замене китайских товаров собственным производством. Например, в 2023 году американские производители аккумуляторов для электромобилей были зависимы от китайских поставок компонентов на 80%.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.

Тамо́женная по́шлина — обязательный платёж, взимаемый таможенными органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу (таможенные границы могут отличаться от государственных, если государства состоят в экономических или таможенных союзах). 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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