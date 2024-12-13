Санкции США на срок до 14 дней задерживают платежи между Россией и ОАЭ

В 2024 году российские компании столкнулись с увеличением сроков осуществления платежей через банки Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Как сообщают источники в транспортных компаниях и юристы, теперь время обработки платежей составляет в среднем 14 дней. Это изменение наблюдается с начала года и стало особенно заметным после введения масштабных санкций США против российских банков.
По информации издания РБК, в период с января по ноябрь 2024 года сроки платежей между Россией и ОАЭ увеличились на 29% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Примечательно, что эти изменения совпали с введением санкций минфина США против ряда российских кредитных организаций, включая "Газпромбанк", "БКС-банк" и "Центрокредит".
Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов.
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