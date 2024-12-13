Санкции США на срок до 14 дней задерживают платежи между Россией и ОАЭ

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году российские компании столкнулись с увеличением сроков осуществления платежей через банки Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дубаи

Как сообщают источники в транспортных компаниях и юристы, теперь время обработки платежей составляет в среднем 14 дней. Это изменение наблюдается с начала года и стало особенно заметным после введения масштабных санкций США против российских банков.

По информации издания РБК, в период с января по ноябрь 2024 года сроки платежей между Россией и ОАЭ увеличились на 29% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Примечательно, что эти изменения совпали с введением санкций минфина США против ряда российских кредитных организаций, включая "Газпромбанк", "БКС-банк" и "Центрокредит".

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов.

