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Европа не решилась объявлять победу над инфляцией

1:27
Экономика

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что несмотря на недавнее снижение ключевых процентных ставок, банк ещё не готов объявить о победе над инфляцией.

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

На пресс-конференции она подчеркнула, что миссия не завершена, а задачи по борьбе с инфляцией остаются актуальными.

В ноябре в еврозоне было зафиксировано увеличение темпов роста потребительских цен до 2,3%, что было ожидаемо вследствие снижения цен на энергоносители в прошлом году.

Лагард выразила уверенность, что инфляция движется в сторону цели ЕЦБ в 2%, однако она также отметила риски, связанные с ростом зарплат, прибылей компаний и геополитическими напряжённостями, которые могут повлиять на рост цен на газ.

Кроме того, прогнозы по росту ВВП еврозоны на 2024 и 2025 годы были пересмотрены в сторону снижения: с 0,8% до 0,7% и с 1,3% до 1,1% соответственно.

Согласно мнению аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, это может свидетельствовать о том, что в текущих экономических условиях для ЕЦБ важнейшей задачей является поддержание экономики, а не борьба с инфляцией, пишет "Интерфакс".

Уточнения

Европе́йский центра́льный банк — центральный банк зоны евро. Образован 1 июня 1998 года. Штаб-квартира ЕЦБ расположена в немецком городе Франкфурте-на-Майне.

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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