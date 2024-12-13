Молдавия на грани энергокризиса из-за Украины! В стране введён режим ЧП

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Парламент Молдавии постановил ввести режим чрезвычайного положения по всей стране с 16 декабря 2024 года на 60 дней.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Молдавии

Как сообщает ТАСС, причиной такого решения стала неопределенность в транзите российского газа через территорию Украины.

"Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова на 60-дневный период начиная с 16 декабря 2024 года", — указано в документе.

Согласно постановлению, в период действия ЧП Комиссия по чрезвычайным ситуациям получит полномочия на издание обязательных распоряжений для государственных учреждений и экономических субъектов.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.



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