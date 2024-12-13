В России оценили возможность появления купюры в 10 тысяч рублей

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Банк России заявил, что не планирует выпускать купюру номиналом 10 тысяч рублей. Причины такого решения объяснил руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Михаил Сергейчик.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

По словам эксперта, существует два фактора, делающих выпуск крупной купюры нецелесообразным.

Снижение использования наличных денег и активное развитие безналичных расчётов. Более 92% всех операций по картам в России уже составляют безналичные платежи. Борьба с незаконными операциями. Закон требует информировать Росфинмониторинг о крупных наличных сделках, и выпуск новой крупной купюры мог бы противоречить этим мерам.

В мире также наблюдается тенденция отказа от крупных купюр в пользу электронных платежей — примеры тому Еврозона и Индия, пишет "Прайм".

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).



Нали́чные де́ньги нали́чность, в противоположность безналичным деньгам — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.