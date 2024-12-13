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В России оценили возможность появления купюры в 10 тысяч рублей

0:56
Экономика

Банк России заявил, что не планирует выпускать купюру номиналом 10 тысяч рублей. Причины такого решения объяснил руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Михаил Сергейчик

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

По словам эксперта, существует два фактора, делающих выпуск крупной купюры нецелесообразным.

  1. Снижение использования наличных денег и активное развитие безналичных расчётов. Более 92% всех операций по картам в России уже составляют безналичные платежи.
  2. Борьба с незаконными операциями. Закон требует информировать Росфинмониторинг о крупных наличных сделках, и выпуск новой крупной купюры мог бы противоречить этим мерам.

В мире также наблюдается тенденция отказа от крупных купюр в пользу электронных платежей — примеры тому Еврозона и Индия, пишет "Прайм".

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

Нали́чные де́ньги нали́чность, в противоположность безналичным деньгам — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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