В России оценили возможность появления купюры в 10 тысяч рублей

Банк России заявил, что не планирует выпускать купюру номиналом 10 тысяч рублей. Причины такого решения объяснил руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Михаил Сергейчик.
По словам эксперта, существует два фактора, делающих выпуск крупной купюры нецелесообразным.
В мире также наблюдается тенденция отказа от крупных купюр в пользу электронных платежей — примеры тому Еврозона и Индия, пишет "Прайм".
Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).
Нали́чные де́ньги нали́чность, в противоположность безналичным деньгам — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги.
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