Пермское предприятие поставит 2000 высокотехнологичных кранов в год

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

После модернизации производства пермская компания, занимающаяся выпуском шаровых кранов для трубопроводов, увеличила свои мощности в четыре раза.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Теперь предприятие способно поставлять на рынок до двух тысяч высокотехнологичных изделий в год, которые отличаются повышенной долговечностью и стойкостью к высоким температурам. В расширение производства было инвестировано 230 миллионов рублей, из которых 150 миллионов составляют льготные займы Фонда развития промышленности, сообщает РГ.

Шаровые краны с высокими требованиями к долговечности и условиям эксплуатации востребованы на объектах добычи нефти и газа на Крайнем Севере, а также на перерабатывающих заводах. Ежегодная потребность предприятий российской нефтегазовой отрасли в таких продуктах оценивается в 17,5 тысячи единиц.

На текущий момент более половины поставок шаровых кранов диаметром от 25 до 500 миллиметров на российском рынке приходятся на Италию и Китай. Пермское предприятие, выйдя на полную мощность, планирует занять не менее 10 процентов этого сегмента.

Уточнения

Шарово́й (шаровый) кран — разновидность трубопроводного крана, запирающий или регулирующий элемент которого имеет сферическую форму.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.