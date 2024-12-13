Более 2 млн торговых точек принимают оплату через СБП

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Количество и объем операций через Систему быстрых платежей (СБП) по итогам 11 месяцев 2024 года увеличились в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 11,8 млрд транзакций на сумму 60 трлн рублей, сообщил журналистам генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

Фото: commons.wikimedia.org by Mybloodtypeiscoffee, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Оплата кофе с помощью приложения Apple Pay

В среднем через систему проходит около 43 млн транзакций в день, что на 1,7 раза больше, чем в 2023 году, сообщают "Ведомости".

Дубынин отметил, что такой рост платежей и переводов свидетельствует о высокой востребованности сервиса и интересе со стороны как бизнеса, так и граждан.

Что касается р2р-переводов (от человека к человеку), значительного роста в этой категории не ожидается, так как в прошлом году была уже высокая база — около 80% всех переводов в 2023 году проходили через СБП. За прошедшие 11 месяцев в этой категории НСПК зафиксировала увеличение доли почти на 9%, достигнув 88,6%, как указано в презентации компании.

Дубынин также подчеркнул активное развитие приёма платежей через СБП от граждан в адрес бизнеса (с2b-переводы): по данным на III квартал, физические лица совершили 979 млн покупок на сумму 1,73 трлн рублей. Более 2 млн торговых точек уже принимают оплату через систему, включая NFC-таблички, которые позволяют проводить оплату по QR-коду или NFC (в настоящее время технология работает только на смартфонах с Android), согласно информации из презентации компании.

Уточнения

Транза́кция (англ. transaction, от лат. transactio — соглашение, договор) — минимальная логически осмысленная операция, которая имеет смысл и может быть совершена только полностью.



