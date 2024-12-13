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Семейная ипотека в России остаётся доступной для семей с детьми

0:58
Экономика

Во всех городах и регионах России продолжится выдача "семейной ипотеки".

Семейная ипотека
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Семейная ипотека

Об этом сообщило Министерство Финансов.

Программа ипотечного кредитования будет действовать и в дальнейшем, предоставляя возможность семьям с детьми приобрести жильё. Ставка по "семейной ипотеке" составляет 6%, что значительно ниже, чем по обычным программам. Однако семьи, которые подходят под условия для получения этого вида ипотеки, столкнулись с исчерпанием лимитов — максимального объема средств, которые банки могут предоставить в рамках льготной ипотеки. Чтобы предотвратить приостановку программы, лимиты были увеличены с 6,25 трлн до 8,65 трлн рублей.

Следует отметить, что "семейная ипотека" доступна для пар, имеющих одного ребёнка до 6 лет включительно или двоих детей до 18 лет.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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