Цены на куриное мясо — что ждёт россиян в ближайшее время

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева прокомментировала, стоит ли ожидать россиянам повышения цен на куриное мясо.

Фото: commons.wikimedia.org by Food Leaders, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шашлык из куриной грудки

Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

Эксперт обратила внимание на информацию о том, что за год цена на куриное мясо увеличилась почти на 9%.

Однако, по её словам, в настоящее время цены на продукцию птицеводства не поднимаются. Бобылева подчеркнула, что производство мяса птицы возросло по сравнению с прошлым годом, и, следовательно, дефицита не предвидится.

Ранее сообщалось, что Минсельхозпрод) Белоруссии опроверг сведения о наличии кишечной палочки в сыре, произведенном белорусской компанией "Молочный мир".

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.





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