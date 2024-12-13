Цены на куриное мясо — что ждёт россиян в ближайшее время

Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева прокомментировала, стоит ли ожидать россиянам повышения цен на куриное мясо.
Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".
Эксперт обратила внимание на информацию о том, что за год цена на куриное мясо увеличилась почти на 9%.
Однако, по её словам, в настоящее время цены на продукцию птицеводства не поднимаются. Бобылева подчеркнула, что производство мяса птицы возросло по сравнению с прошлым годом, и, следовательно, дефицита не предвидится.
Ранее сообщалось, что Минсельхозпрод) Белоруссии опроверг сведения о наличии кишечной палочки в сыре, произведенном белорусской компанией "Молочный мир".
Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
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